Detran-MT doa 372 bens inservíveis para associação de reciclagem O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT), por meio da Coordenadoria de Patrimônio, realizou, na segunda-feira... Momento MT|Do R7 26/03/2025 - 18h07 (Atualizado em 26/03/2025 - 18h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT), por meio da Coordenadoria de Patrimônio, realizou, na segunda-feira (24.3), o desfazimento e doação de 372 bens móveis inservíveis e irrecuperáveis que foram recolhidos das unidades do Detran, em Cuiabá e no interior do Estado. Entre os itens que não eram mais utilizados estavam mesas, cadeiras, aparelhos de ar condicionado, longarinas, bebedouros, armários, entre outros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante ação de sustentabilidade!

Leia Mais em Momento MT:

Novos gerentes de CRAS e CCI são oficialmente apresentados em Cuiabá

Primeira-dama e vice colaboram em campanha para crianças e idosos

Projeto destina recursos recuperados de lavagem de dinheiro a ações para pessoa idosa