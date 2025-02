Detran-MT fiscaliza 790 veículos em janeiro e flagra 50 motoristas sem carteira de habilitação No mês de janeiro, 790 veículos foram fiscalizados durante as 18 barreiras de fiscalização de trânsito realizadas em Cuiabá pelo Departamento... Momento MT|Do R7 09/02/2025 - 13h05 (Atualizado em 09/02/2025 - 13h05 ) twitter

No mês de janeiro, 790 veículos foram fiscalizados durante as 18 barreiras de fiscalização de trânsito realizadas em Cuiabá pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT), com apoio do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá (Semob). Dentre as infrações recorrentes, uma gravíssima que coloca em risco a coletividade no trânsito: pessoas conduzindo sem possuir habilitação. Foram 50 autuações somente nas 18 barreiras realizadas em janeiro de pessoas dirigindo sem serem habilitadas. Essa é uma infração gravíssima com multa no valor de R$ 880,41, conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro.

