Detran-MT já convocou mais de 13 mil candidatos para primeira habilitação gratuita O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) já convocou 13.704 beneficiários do programa SER Família CNH Social...

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) já convocou 13.704 beneficiários do programa SER Família CNH Social desde maio de 2024, quando iniciou o programa. Desse total, 4.079 mil já estão com suas CNHs em mãos e 3.470 beneficiários seguem realizando as etapas obrigatórias do processo para a emissão da 1ª habilitação.

Saiba mais sobre as novidades do programa e o que está por vir consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: