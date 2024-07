Detran-MT leva orientações de trânsito para populações ribeirinhas em projeto social

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) participa até o dia 10 de julho da 17ª edição do Projeto Ribeirinho Cidadão/Expedição Rota das Águas, idealizado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para atender as populações ribeirinhas que vivem em locais de difícil acesso.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.