Detran-MT realiza ação educativa pré-Carnaval na MT-251 nesta quinta-feira (20)

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) vai realizar, na próxima quinta-feira (20.2), abordagens educativas de pré-Carnaval, na MT-251, estrada de Cuiabá sentido ao município de Chapada dos Guimarães. A ação terá início a partir das 16 horas no posto do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Serão realizadas abordagens aos veículos que transitarem pela rodovia com orientações sobre a importância de usar o cinto de segurança, não falar/manusear o celular enquanto dirige, usar os dispositivos de retenção para crianças, respeito ao limite de velocidade da via, entre outras normas essenciais para um trânsito mais seguro.

