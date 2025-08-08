Detran-MT reúne coordenadores de exames práticos de direção veicular em encontro anual de alinhamento estratégico O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) realizou, de 5 a 7 de agosto, a 3ª Edição do Treinamento Anual de Coordenadores de...

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) realizou, de 5 a 7 de agosto, a 3ª Edição do Treinamento Anual de Coordenadores de Exames Práticos de Direção Veicular. A capacitação foi realizada pela Diretoria de Habilitação e Veículos, da Coordenadoria de Formação de Condutor e Gerência de Exames Práticos.

