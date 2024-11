Detran-MT revoluciona atendimento com mais de 60 mil atendimentos via WhatsApp O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) já realizou mais de 60 mil atendimentos à população via WhatsApp, desde...

Momento MT|Do R7 15/10/2024 - 17h50 (Atualizado em 15/10/2024 - 17h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share