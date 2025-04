Detran orienta condutores para viajar em segurança durante o feriado da Páscoa Com a aproximação do feriado da Semana Santa e da Páscoa, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) reforça as...

Com a aproximação do feriado da Semana Santa e da Páscoa, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) reforça as orientações para garantir uma viagem mais segura aos motoristas que pretendem pegar a estrada. A recomendação é que os condutores verifiquem a documentação e façam uma checagem completa das condições do veículo antes de viajar. O objetivo é evitar contratempos e reduzir os riscos de acidentes nas rodovias durante o período, quando o fluxo de veículos costuma aumentar.

