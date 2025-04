Detran passa a integrar equipes do Ciosp e amplia serviços de fiscalização O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) passou a integrar de forma oficial, a partir desta sexta-feira (11.4), as equipes do Centro... Momento MT|Do R7 11/04/2025 - 19h28 (Atualizado em 11/04/2025 - 19h28 ) twitter

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) passou a integrar de forma oficial, a partir desta sexta-feira (11.4), as equipes do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp). O secretário adjunto de Integração Operacional (Saio), coronel PM Fernando Augustinho, destacou que a integração do Detran amplia o número de serviços prestados pelo Ciosp aos cidadãos.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa importante integração que promete melhorar a segurança no trânsito!

