Detran promove 1º Curso de Formação de Instrutor de Trânsito para professores da Rede Estadual

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) capacita, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), 23 professores da Rede Estadual no 1º Curso de Formação de Instrutores de Trânsito. Desde 6 de junho, os profissionais da educação são capacitados para atuarem como Instrutores de Trânsito. Assim, eles podem ministrar a formação teórico-técnica do processo de habilitação de condutores de veículos como atividade extracurricular no ensino médio, em conformidade com as disposições da Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) nº 265/2007.

