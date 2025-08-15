Detran promove encontro com servidores Ciretrans, Postos e Núcleos de Atendimento para alinhamento O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) promoveu, entre os dias 11 e 15 de agosto, o Encontro Anual de Ciretrans...

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) promoveu, entre os dias 11 e 15 de agosto, o Encontro Anual de Ciretrans, Postos e Núcleos de Atendimento da autarquia. O evento, realizado no auditório do Detran em Cuiabá, foi organizado pela Diretoria de Suporte às Regionalizadas e Desconcentradas, com apoio da Escola Pública de Trânsito.

