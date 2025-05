Detran realiza ação educativa em rede de postos de combustível como parte da campanha Maio Amarelo Como parte da programação do Maio Amarelo, campanha nacional voltada à segurança no trânsito, servidores da Coordenadoria de Ações...

Como parte da programação do Maio Amarelo, campanha nacional voltada à segurança no trânsito, servidores da Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) realizaram atividade educativa nesta terça-feira (13/5), na sede do Grupo Aldo, em Cuiabá. A ação foi realizada pelas servidoras Regina Cele, Rubia Lopes e o servidor Henry Cesar, que destacaram a importância da consciência que, após o consumo de álcool, não se deve pegar o volante. Também esclareceram dúvidas comuns sobre o bafômetro, e abordaram ainda os riscos do uso de celular durante a condução de veículos, e do excesso de velocidade que é o foco da campanha deste ano, com o lema “Desacelere, seu bem maior é a vida.” Durante a atividade, os colaboradores do setor administrativo da empresa participaram de um circuito de obstáculos utilizando óculos que simulam os efeitos da embriaguez. A experiência chamou a atenção dos participantes, que, ao final do percurso, foram unânimes ao responder que não confiariam sua segurança a alguém que estivesse naquele estado.

