Detran realizou mais de mil operações de fiscalização de trânsito em Cuiabá e VG em seis anos O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) realizou, desde o início da gestão, em 2019, 1.084 operações com foco... Momento MT|Do R7 18/01/2025 - 11h07 (Atualizado em 18/01/2025 - 11h07 )

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) realizou, desde o início da gestão, em 2019, 1.084 operações com foco em prevenir e coibir as infrações de trânsito cometidas por condutores e que acarretam riscos ao trânsito como um todo. As operações ocorreram em Cuiabá e Várzea Grande, com apoio do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá (Semob) e da Guarda Municipal de Várzea Grande.

