Momento MT |Do R7

Dez alunas da Escola Técnica de Rondonópolis são selecionadas para programa de verão da USP Dez alunas da Escola Técnica Estadual de Rondonópolis (ETEC) foram selecionadas para participar do projeto de verão “Technovation Summer...

Dez alunas da Escola Técnica Estadual de Rondonópolis (ETEC) foram selecionadas para participar do projeto de verão “Technovation Summer School for Girls”, da Universidade de São Paulo (USP), de forma virtual. A iniciativa busca ensinar métodos inovadores e criar competências para a conceitualização, desenvolvimento e comercialização de aplicativos móveis (apps) que as ajudem a solucionar problemas da sua comunidade.

Saiba mais sobre essa importante conquista e o impacto na educação das alunas consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: