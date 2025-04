Dez visitantes são flagradas tentando levar entorpecentes e fumo a presos em unidades prisionais de MT Dez mulheres foram flagradas por policiais penais, neste final de semana, ao tentar entrar com drogas e produtos de uso proibido para... Momento MT|Do R7 14/04/2025 - 11h07 (Atualizado em 14/04/2025 - 11h07 ) twitter

Dez mulheres foram flagradas por policiais penais, neste final de semana, ao tentar entrar com drogas e produtos de uso proibido para entregar a presos detidos em unidades da capital e no interior do estado. As visitantes foram flagradas durante o controle de acesso às unidades prisionais, quando devem passar pelos equipamentos de detecção, como o escâner corporal.

