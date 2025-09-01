Dia D da Vacinação Antirrábica acontece em 13 de setembro O Governo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza no próximo dia 13 de setembro, das 08h às 16h, o Dia D da Campanha...

O Governo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza no próximo dia 13 de setembro, das 08h às 16h, o Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica. A ação tem como objetivo proteger cães e gatos contra a raiva, uma doença grave que pode ser transmitida aos seres humanos.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre a vacinação e como proteger seu pet!

Leia Mais em Momento MT: