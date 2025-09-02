Dia D da Vacinação Antirrábica acontece neste sábado no Novo Diamantino
A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado, 06 de setembro, o Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica 2025 no Novo Diamantino. A mobilização acontecerá das 08h às 16h e tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal de cães e gatos do município.
