Dia D de vacinação antirrábica tem ampla participação no Diamantino Histórico

No sábado, dia 16 de agosto, a Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou o Dia D de vacinação antirrábica no Diamantino Histórico, registrando grande participação da comunidade. De acordo com a coordenadoria da Vigilância Sanitária, ao todo, foram 961 animais vacinados contra a raiva, sendo 784 cães e 177 gatos.

