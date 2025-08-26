Dia D de vacinação antirrábica tem ampla participação no Diamantino Histórico
No sábado, dia 16 de agosto, a Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou o Dia D de vacinação antirrábica...
No sábado, dia 16 de agosto, a Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou o Dia D de vacinação antirrábica no Diamantino Histórico, registrando grande participação da comunidade. De acordo com a coordenadoria da Vigilância Sanitária, ao todo, foram 961 animais vacinados contra a raiva, sendo 784 cães e 177 gatos. Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e saber mais sobre a importância da vacinação! Leia Mais em Momento MT:
No sábado, dia 16 de agosto, a Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou o Dia D de vacinação antirrábica no Diamantino Histórico, registrando grande participação da comunidade. De acordo com a coordenadoria da Vigilância Sanitária, ao todo, foram 961 animais vacinados contra a raiva, sendo 784 cães e 177 gatos.
Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e saber mais sobre a importância da vacinação!
Leia Mais em Momento MT: