Dia D do Julho Amarelo e Julho Verde acontece neste sábado em UBSs

Acontece neste sábado (12), em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Cuiabá, o Dia D das campanhas Julho Amarelo e Julho Verde, promovidas pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Das 7h às 17h, a população conta com uma série de serviços gratuitos voltados à prevenção, diagnóstico e orientação em saúde, com foco especial nas hepatites virais e no câncer de cabeça e pescoço.

