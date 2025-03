Dia da Água é marcado com série de ações e participação da sociedade O Parque das Águas foi palco, no sábado (22), de uma intensa programação voltada para a conscientização e preservação do Meio Ambiente...

O Parque das Águas foi palco, no sábado (22), de uma intensa programação voltada para a conscientização e preservação do Meio Ambiente no Dia Mundial da Água. Para a criançada, pintura livre, jogo de trilha legal do Tuiuiú e muita expectativa para o resultado do concurso de desenho idealizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e coordenado pela Secretaria Municipal de Educação. Os vencedores, (três do Grupo 1 e um do Grupo 2) levaram como prêmio uma bicicleta, troféu, readphones, headset, caixa de som e kit de pintura. Os prêmios são fruto de apoio de parceiros. Foram mais de 6 mil votos do público via internet, cerca de 900 deles diretamente para o número 1 do concurso.

Para saber mais sobre as ações e a participação da sociedade no Dia da Água, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: