Dia do Agricultor: herói anônimo responsável por um quarto do PIB O produtor rural é o condutor de um dos motores mais potentes da economia brasileira. Em 2024, por exemplo, o Produto Interno Bruto... Momento MT|Do R7 28/07/2025 - 10h58 (Atualizado em 28/07/2025 - 10h58 )

O produtor rural é o condutor de um dos motores mais potentes da economia brasileira. Em 2024, por exemplo, o Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio atingiu a marca de R$ 2,72 trilhões, o que representou um crescimento de 1,81% em relação ao ano anterior, segundo levantamento da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) em parceria com o Cepea/USP. Com isso, o setor respondeu por 23,2% de toda a atividade econômica do país.

Para entender mais sobre a importância do agricultor e os desafios que enfrenta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

