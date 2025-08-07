Logo R7.com
Dia do Documentário Brasileiro: a escuta como ponto de partida

Momento MT

Momento MT|Do R7

No dia 7 de agosto, comemoramos o Dia do Documentário Brasileiro, uma data simbólica que homenageia uma das formas mais poderosas de narrativa e memória coletiva no país.

Para saber mais sobre a importância da escuta e do documentário no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

