Dia do ouvidor público municipal: a voz da sociedade na gestão pública 15/03/2025

Vanusa Rodrigues – Ouvidora-geral da Câmara Municipal

No dia 16 de março, celebramos o “Dia do Ouvidor”, uma data que destaca a importância desse profissional como mediador essencial entre a sociedade e a administração pública. No contexto municipal, o ouvidor público desempenha um papel crucial ao assegurar que as demandas, sugestões e reclamações dos cidadãos sejam ouvidas e respondidas com transparência e eficiência.

