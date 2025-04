Dia do Trabalhador: Prefeitura de Lucas do Rio Verde não terá atendimento nesta quinta-feira (1º) A Prefeitura de Lucas do Rio Verde informa que nesta quinta-feira, 1º de maio, não haverá atendimento no Paço Municipal e outras unidades...

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde informa que nesta quinta-feira, 1º de maio, não haverá atendimento no Paço Municipal e outras unidades públicas. A determinação foi estabelecida por meio do Decreto Municipal nº 7.108/2025, considerando o feriado nacional do Dia do Trabalhador, em 1º de maio.

