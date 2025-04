Dia Internacional da Conscientização do Autismo: prefeito fortalece políticas públicas

Momento MT |Do R7

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, tem concentrado em buscar uma política de inclusão e fortalecimento à causa autista, impulsionando políticas públicas e parcerias estratégicas para garantir atendimento especializado às crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Pai de uma criança autista, ele e a primeira-dama e vereadora Samantha Iris, vivem de perto os desafios enfrentados pelas famílias e, por isso, assumiram a missão de ampliar o suporte oferecido na capital.

