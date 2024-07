Diálogo Crucial: Saúde e Proteção Infantil em Foco

Nesta segunda-feira (29), o secretário municipal de Saúde, Deiver Teixeira reuniu-se com os conselheiros tutelares de Cuiabá de todas as regionais. Durante o encontro, foram discutidas as dificuldades enfrentadas pelos conselheiros no encaminhamento de crianças e adolescentes para serviços essenciais, especialmente na área de saúde mental.

