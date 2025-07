“Diálogos com a Sociedade” começa nesta segunda-feira em Sinop Começa nesta segunda-feira (21), em Sinop, a nova temporada do projeto “Diálogos com a Sociedade”, promovido pelo Ministério Público... Momento MT|Do R7 21/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 21/07/2025 - 15h58 ) twitter

Começa nesta segunda-feira (21), em Sinop, a nova temporada do projeto “Diálogos com a Sociedade”, promovido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT). Pela primeira vez realizado fora da capital, a iniciativa marca o início da expansão pelo interior do estado, com programação especial ao longo de duas semanas. As entrevistas ao vivo ocorrem no estúdio de vidro localizado na Praça de Alimentação do Shopping Sinop, a partir das 18h.O objetivo é aproximar o MPMT da população, promovendo debates sobre temas de interesse público e fortalecendo o diálogo com a sociedade. A programação inclui entrevistas com membros do Ministério Público, autoridades locais e especialistas, abordando assuntos como: arborização urbana, família acolhedora e adoção legal, prevenção ao abandono de idosos, enfrentamento ao crime organizado, segurança no trânsito, entre outros temas. As entrevistas ocorrem de 21 de julho a 1º de agosto, de segunda a sexta-feira, com transmissão ao vivo pelo programa SBT Notícias Sinop, no canal 4.1, e exibição simultânea na plataforma MT Play e no canal oficial do MPMT no YouTube. A apresentação fica por conta do jornalista Alessandro Gomes. Para mais detalhes sobre este importante projeto, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Balanço do semestre: lei dá instrumentos ao governo para reagir contra tarifas externas

