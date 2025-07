“Diálogos com a Sociedade” estreia em Sinop nesta segunda-feira (21) Faltam poucos dias para a estreia da nova temporada do projeto “Diálogos com a Sociedade”, uma iniciativa do Ministério Público de... Momento MT|Do R7 16/07/2025 - 16h37 (Atualizado em 16/07/2025 - 16h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Faltam poucos dias para a estreia da nova temporada do projeto “Diálogos com a Sociedade”, uma iniciativa do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) que chega ao município de Sinop na próxima segunda-feira, 21 de julho. A ação, que tem o objetivo de ampliar o diálogo com a população sobre temas de utilidade pública, marca sua primeira edição fora da capital. Ao longo de duas semanas, será possível acompanhar uma série de entrevistas sobre temas de grande relevância social, com a participação de membros do MPMT, autoridades locais e especialistas, com discussões sobre direitos fundamentais, cidadania e atribuições do Ministério Público. Entre os assuntos em destaque, estão: arborização urbana; família acolhedora e adoção legal; combate ao abandono de idosos; enfrentamento ao crime organizado; segurança no trânsito; reconhecimento de paternidade e maternidade biológica e socioafetiva; meio ambiente; sistema prisional; combate à violência contra a mulher, entre outros. Os encontros serão transmitidos pelo programa SBT Notícias Sinop de 21 de julho a 1º de agosto, de segunda a sexta-feira, a partir das 18h, no canal 4.1, com exibição simultânea pela plataforma MT Play e no canal oficial do MPMT no YouTube. O ao vivo será feito diretamente do Estúdio de Vidro, uma estrutura transparente que foi montada estrategicamente na Praça de Alimentação do Shopping Sinop, considerando a circulação de pessoas. O projeto será apresentado pelo jornalista Alessandro Gomes. Criado em 2024, o “Diálogos com a Sociedade” já alcançou milhares de pessoas em Cuiabá e, agora, se expande pelo interior do estado, começando por Sinop, com próximas edições previstas para Rondonópolis e Várzea Grande. O sucesso da iniciativa conta com o apoio de empresas parceiras, como Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja), Energisa, Águas Cuiabá, Oncomed, Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão (Ampa), Unimed Mato Grosso, Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso (Imad), Nova Rota do Oeste, Bom Futuro, Amaggi, Águas de Sinop e Aliança do Setor Produtivo. Saiba mais sobre essa importante iniciativa e acompanhe a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Qualificação profissional: Três cursos gratuitos tiveram início em Lucas do Rio Verde nesta semana

Comissão da Câmara aprova projeto que isenta de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil mensais

Comissão aprova oferta de curso de Libras em universidades para famílias de crianças com deficiência auditiva