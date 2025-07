Diamantino foi sede dos jogos da Super Liga dos Campeões de Futsal

Entre os dias 18 e 20 de julho, Diamantino foi sede da etapa da Super Liga dos Campeões, organizada pela Liga Matogrossense de Futsal com apoio da Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. As partidas aconteceram no ginásio poliesportivo do bairro Buriti. Participaram da competição quatro equipes que já foram campeãs da liga, Luverdense, ABS Sapezal, DEC Diamantino e Campo Novo dos Parecis. Os jogos mostraram o bom preparo das equipes e o equilíbrio entre os times.

