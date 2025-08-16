Diamantino inaugura Casa dos Sabores, primeiro marco do projeto (Re)Viva Diamantino No dia 16 de agosto aconteceu a inauguração da primeira obra concluída do projeto (Re)Viva Diamantino, uma iniciativa da Prefeitura...

No dia 16 de agosto aconteceu a inauguração da primeira obra concluída do projeto (Re)Viva Diamantino, uma iniciativa da Prefeitura de Diamantino, da JBS e da Fundação Getulio Vargas (FGV). A Casa dos Sabores valoriza a história e a cultura da cidade, e nasce com a missão de se tornar um centro de referência na culinária mato-grossense, que receberá chefs renomados para dar sua visão sobre a culinária regional. Durante o evento de inauguração, a Casa dos Sabores, localizada na Praça Major Caetano, estará aberta ao público das 14h30 às 20h.

