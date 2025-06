Diamantino levará a história da Padroeira Imaculada Conceição para a Feira Internacional de Turismo Entre os dias 05 e 08 de junho, acontece no Centro de Eventos Pantanal, a Feira Internacional de Turismo do Pantanal (FIT Pantanal),...

Entre os dias 05 e 08 de junho, acontece no Centro de Eventos Pantanal, a Feira Internacional de Turismo do Pantanal (FIT Pantanal), encontro que tem como objetivo promover as potencialidades turísticas da região Centro-Oeste e fortalecer o intercâmbio cultural e comercial. A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, levará para a feira, como destaque, a fé, a tradição e a história da padroeira do município, a Imaculada Conceição.

