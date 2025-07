Diamantino marca presença no 1º Fórum de Saúde Digital de Mato Grosso A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, participou ativamente do 1º Fórum de Saúde Digital de Mato Grosso...

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, participou ativamente do 1º Fórum de Saúde Digital de Mato Grosso, realizado em Cuiabá nos dias 30 de junho e 1º de julho. O evento reuniu representantes de diversas regiões do Estado com o propósito de elaborar soluções digitais que promovam mais eficiência, acessibilidade e qualidade no Sistema Único de Saúde (SUS).

