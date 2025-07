Diamantino realiza 1º Festival de Fanfarras e reúne 26 corporações de 22 municípios A Prefeitura de Diamantino realizou no sábado (28.06), o 1º Festival de Bandas e Fanfarras do município, o evento aconteceu na praça...

A Prefeitura de Diamantino realizou no sábado (28.06), o 1º Festival de Bandas e Fanfarras do município, o evento aconteceu na praça do Bairro Buriti e reuniu 26 bandas e fanfarras de 22 municípios do estado de Mato Grosso, em uma noite dedicada à música, cultura e integração entre as cidades.

