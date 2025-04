Diamantino realizará o 1º Festival de Bandas e Fanfarras da sua história Diamantino vai pulsar no ritmo das fanfarras! No dia 21 de junho, a cidade se tornará palco de um momento histórico com a realização...

Diamantino vai pulsar no ritmo das fanfarras! No dia 21 de junho, a cidade se tornará palco de um momento histórico com a realização do 1º Festival de Fanfarras de Diamantino, um evento que promete encantar o público com o talento, a energia e a tradição das bandas de Mato Grosso.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre este evento imperdível!

Leia Mais em Momento MT: