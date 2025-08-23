Diamantino recebe nova ambulância para reforçar atendimentos de urgência e emergência
A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu na quinta-feira (21.08) uma nova ambulância, que passará...
