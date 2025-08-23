Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Diamantino recebe nova ambulância para reforçar atendimentos de urgência e emergência

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu na quinta-feira (21.08) uma nova ambulância, que passará...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu na quinta-feira (21.08) uma nova ambulância, que passará a integrar a frota do município e será destinada aos Serviços de Urgência e Emergência.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a saúde em Diamantino!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.