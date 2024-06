Diamantino revoluciona abertura de empresas com novo sistema

Diamantino avança na simplificação empresarial - O prefeito Dr. Manoel Loureiro esteve em Cuiabá no dia 26 de junho, quarta-feira, no Congresso de Registro Empresarial de Mato Grosso. Acompanhado da comitiva do setor de tributos, ele assinou o convênio que dará a Diamantino acesso ao Balcão Único.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.