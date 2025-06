Diamantino se prepara para o 1º Festival de Bandas e Fanfarras com participação de 21 municípios A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realizará no próximo dia 28 de junho (sábado), a...

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realizará no próximo dia 28 de junho (sábado), a partir das 15h30, na Praça do Ginásio Poliesportivo do bairro Buriti, o 1º Festival de Bandas e Fanfarras do município. O evento tem como objetivo resgatar a tradição das bandas e fanfarras escolares, que marcaram gerações e são reconhecidas como verdadeiros símbolos de disciplina, trabalho em equipe, cidadania e expressão artística.

