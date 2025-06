Momento MT |Do R7

Diamantino Sedia a 2ª Etapa do Campeonato Estadual de Judô neste Final de Semana O município de Diamantino será palco da 2ª Etapa do Campeonato Mato-grossense de Judô – Seletiva Júnior, que acontece entre os dias...

O município de Diamantino será palco da 2ª Etapa do Campeonato Mato-grossense de Judô – Seletiva Júnior, que acontece entre os dias 13 e 15 de junho, no Ginásio Municipal Poliesportivo Darcy Capistrano de Oliveira, localizado no bairro Buriti.

Leia Mais em Momento MT: