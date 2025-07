Diamantino sedia Super Liga dos Campeões de Futsal neste fim de semana

Momento MT |Do R7

A Prefeitura Municipal de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, está finalizando os preparativos para receber, entre os dias 18 e 20 de julho, a Super Liga dos Campeões, um dos principais eventos do calendário esportivo estadual. A competição é organizada pela Liga Matogrossense de Futsal e promete movimentar o Ginásio do Buriti com disputas de alto nível.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes deste grande evento!

Leia Mais em Momento MT: