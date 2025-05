Diamantino sediará a 2ª Etapa do Campeonato Mato-grossense de Judô – Seletiva Júnior

Momento MT |Do R7

Entre os dias 13 e 15 de junho, Diamantino será palco da 2ª Etapa do Campeonato Mato-grossense de Judô – Seletiva Júnior. A competição reunirá cerca de 400 atletas de várias regiões do estado, no ginásio municipal poliesportivo Darcy Capistrano de Oliveira.

