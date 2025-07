Diante do problema de golpes, Procon criará agenda de palestras para idosos A equipe do Procon de Rondonópolis participou em Cuiabá do Curso de Formação e Capacitação dos Fiscais de Defesa do Consumidor dos... Momento MT|Do R7 25/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 25/07/2025 - 20h37 ) twitter

A equipe do Procon de Rondonópolis participou em Cuiabá do Curso de Formação e Capacitação dos Fiscais de Defesa do Consumidor dos dias 21 a 24. Entre os temas abordados estava a vulnerabilidade dos idosos com baixa renda e pouca informação que estão caindo em golpes pelo celular, tendo prejuízos em decorrência de descontos indevidos nas contas da aposentadoria ou consignados não contratados pelos mesmos.

