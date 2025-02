Momento MT |Do R7

Diariamente, Guarda de Trânsito recebe denúncias de veículos estacionados em locais proibidos Veículo estacionado em faixa de pedestre. Uma infração grave prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) com aplicação de multa...

Veículo estacionado em faixa de pedestre. Uma infração grave prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) com aplicação de multa de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira de habilitação. Além disso, o veículo pode ser removido para um pátio. E com a remoção do veículo para o pátio, os custos naturalmente aumentam.

