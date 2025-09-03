Diego Guimarães propõe horário alternativo para servidores durante obras do BRT e Complexo Viário O deputado Diego Guimarães (Republicanos) afirmou, durante sessão plenária desta quarta-feira (3), que as obras para viabilizar o Ônibus... Momento MT|Do R7 03/09/2025 - 20h57 (Atualizado em 03/09/2025 - 20h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O deputado Diego Guimarães (Republicanos) afirmou, durante sessão plenária desta quarta-feira (3), que as obras para viabilizar o Ônibus de Trânsito Rápido (BRT) e o Complexo Viário do Jardim Leblon estão causando muito transtorno em Cuiabá. O parlamentar destacou que ambas as obras acontecem em regiões cujo tráfego de veículos é intenso, como o caso do plano de obras do BRT, que envolve os bairros CPA e Coxipó, além das avenidas Beira Rio e Fernando Côrrea da Costa. Já as estruturas para construir o Complexo Viário do Jardim Leblon, exigiram interdições de pistas da Avenida Miguel Sutil, gerando ainda mais transtornos no trânsito em vias importantes da capital. Para saber mais sobre a proposta de Diego Guimarães e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Receita federal rastreia dinheiro de postos de combustíveis envolvidos com o crime organizado

Ministério dos Transportes tem redução de 40% na previsão orçamentária para 2026

Comissão aprova regras para plano pedagógico de recuperação de alunos com baixo rendimento