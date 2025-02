Momento MT |Do R7

Dilemário comemora sanção de Lei que proíbe danças com conotação erótica em escolas municipais 20/01/2025 Dilemário comemora sanção de Lei que proíbe danças com conotação erótica em escolas municipais Da Assessoria – Vereador...

O vereador Dilemário Alencar (União) comemorou a sanção do prefeito Abílio Brunini (PL) na Lei que proíbe apresentações de danças com conteúdo considerados obscenos ou de conotação sexual nas escolas públicas de Cuiabá. Dilemário, autor da lei, foi recebido nesta segunda-feira (20) no palácio Alencastro para o ato de sanção.

Para saber mais sobre essa importante conquista para a educação em Cuiabá, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: