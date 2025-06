Dilemario defende fim de cartão consignado e Refis para livrar servidores do superendividamento Da Assessoria – Vereador Dilemário Alencar Bancário que atuou muito tempo no mercado financeiro, o vereador Dilemário Alencar (UB)...

Da Assessoria – Vereador Dilemário Alencar

Bancário que atuou muito tempo no mercado financeiro, o vereador Dilemário Alencar (UB) disse nesta sexta-feira (20) que uma das saídas factíveis para ajudar os servidores públicos a sair do superendividamento dos consignados é acabar com a linha de empréstimo que leva ao uso do rotativo dos cartões de crédito e a instituição de uma espécie de Refis para o servidor renegociar suas dívidas que foram contratadas via cartões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as propostas do vereador Dilemário!

Leia Mais em Momento MT: