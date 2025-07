Dilemário participa da assinatura do decreto que estabelece nova política de consignado para servidores municipais Gabriel Franco – assessoria Vereador Dilemário Alencar O vereador Dilemário Alencar participou, no dia 28 de julho, do ato de...

Gabriel Franco – assessoria Vereador Dilemário Alencar O vereador Dilemário Alencar participou, no dia 28 de julho, do ato de assinatura do decreto que regulamenta a nova política de empréstimos consignados para os servidores efetivos e aposentados da Prefeitura de Cuiabá. O documento foi assinado pelo prefeito Abílio Brunini, com o objetivo de proteger os servidores contra práticas abusivas e oferecer melhores condições de crédito.

