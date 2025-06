Dilemário pede convocação de ex-prefeito na CPI que investiga estacionamento rotativo em Cuiabá

Momento MT |Do R7

Gabriel Franco – assessoria Vereador Dilemario Alencar O vereador Dilemário Alencar (União Brasil) protocolou, nesta quinta-feira (26), um requerimento pedindo a convocação do ex-prefeito Emanuel Pinheiro para prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga o contrato da Prefeitura de Cuiabá com o Consórcio CS Mobi, responsável pela operação do estacionamento rotativo na capital.

