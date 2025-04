Dilemário propõe Moção de Repúdio na Câmara para deputados que defenderam mercadinhos em presídios

Momento MT |Do R7

A Moção de Repúdio contra a atitude de 13 deputados que derrubaram o veto do governador Mauro Mendes (União) que proibia o funcionamento de mercadinhos em presídios de Cuiabá e em outros municípios de Mato Grosso, será votada na sessão ordinária da Câmara Municipal, que ocorrerá na próxima terça-feira (15). O requerente é o vereador Dilemário Alencar (União).

Para saber mais sobre essa polêmica e as declarações do vereador, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: