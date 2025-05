Dilmar Dal Bosco defende criação de Sítio Pesqueiro e destaca impactos positivos O deputado estadual, Dilmar Dal Bosco (União), participou, na manhã desta quarta-feira (7), de uma reunião com empresários e representantes... Momento MT|Do R7 07/05/2025 - 17h07 (Atualizado em 07/05/2025 - 17h07 ) twitter

O deputado estadual, Dilmar Dal Bosco (União), participou, na manhã desta quarta-feira (7), de uma reunião com empresários e representantes da pesca esportiva para debater a criação do sítio pesqueiro no município de Sinop. A iniciativa, segundo o parlamentar, é um projeto antigo que está cada vez mais perto de se concretizar e irá atender toda a região. “Essa é uma luta que abraço há tempos, junto com o prefeito Roberto Dorner e o secretário Pedro Serafini. Estamos avançando e muito confiantes de que Sinop terá esse espaço que vai valorizar o potencial não só de Sinop, mas de toda nossa região norte”, afirmou Dilmar. Saiba mais sobre como esse projeto pode transformar a economia local e atrair turistas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Transferência de veículo de pessoa jurídica pode ser feita de forma digital em Mato Grosso

