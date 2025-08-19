Dilmar Dal Bosco repudia mutilação de cavalo em SP e reforça luta pela proteção animal Deputado estadual Dilmar Dal Bosco (União) fez um desabafo em suas redes sociais na manhã desta terça-feira (19) sobre o caso de crueldade...

Deputado estadual Dilmar Dal Bosco (União) fez um desabafo em suas redes sociais na manhã desta terça-feira (19) sobre o caso de crueldade extrema contra um cavalo na cidade de Bananal, em São Paulo, que chocou o Brasil e ganhou repercussão nacional. Um jovem de 21 anos mutilou o animal após uma cavalgada, amputando as quatro patas com um facão. O cavalo morreu. A Polícia Civil investiga o crime, que foi denunciado como maus-tratos, e a brutalidade do episódio levanta um debate urgente sobre a necessidade de punições mais severas para esse tipo de violência.

